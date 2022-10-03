Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 43 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

- Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete'de yayın tarihi olan 03.10.2022 ve son başvuru tarihi olan 17.10.2022 tarihi mesai bitimine kadardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.,24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek, ibraz edeceklerdir.

- 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında, başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

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