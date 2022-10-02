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    • Memur
    • 02.10.2022 11:36
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    • 02.10.2022 11:36
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    Antalya Manavgat'ta 24 bin 999 metrekare tarla icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Antalya Manavgat'ta 24 bin 999 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Antalya’da yatırımlık tarım arazisi

    Manavgat 2. İcra Dairesi tarafından Antalya'da bulunan tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 3 milyon 758 bin 894 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 10.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Antalya, Manavgat, Gündoğdu Mah. 272 Ada 22 parselde kayıtlı 24999,41 m2 alanlı tarla vasıflı taşınmazın tam hissesi borçlu şirket adına kayıtlıdır. İmar Durumu: Gündoğru mahallesi 272 ada 22 parsel numaralı taşınmaz 1/25000 ölçekli belek özel çevre koruma bölgesi çevre düzeni planında tarım alanları içerisinde kaldığı, alt ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, yapılaşma koşulları 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanununda belirtilen hususlar doğrultusunda belirlenmektedir. Parsel düz bir bölgede yer almakta, yüzeyi düz ve düzgün şekli alanı toprak ve topografik özellikleri bitkisel tarım için uygun özelliklerde sulama şebekesi içerisindesulanabilen tarla özelliğinde tarım arazisidir. Taşınmazın konumu, yerleşim alanı ve pazara mesafesi, ulaşımı, sulama durumu, mülkiyet durumu, bölgenin güvenliği ve ekonomik yapısı, araziye olan talep durumu, alım satım rayiçleri gibi unsurlar dikkate alındığında, taşınmazın değeri 3.758.894,00 TL değer taşır.

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