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    • Memur
    • 21.09.2022 13:23
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    • 21.09.2022 13:23
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    GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? gsb.gov.tr GSB 4 bin 147 personel alımı SONUÇLARI - İsim Listesi!

    GSB personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımında başvuru sonuçları e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    GSB personel alımı sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlarla ilgili aramalar hız kazandı. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? gsb.gov.tr GSB 4 bin 147 personel alımı SONUÇLARI - İsim Listesi!

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB personel alımı başvuru sonuçlarına dair tarih bilgisi henüz açıklanmadı. 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımında başvuru sonuçları e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler.

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.

    İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.

    Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı başvuru sonuçları, e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

    GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

        1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

        2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

        3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

        4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

        YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

        1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

        3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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        Haberler Memur GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? gsb.gov.tr GSB 4 bin 147 personel alımı SONUÇLARI - İsim Listesi!
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