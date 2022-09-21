THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Kabin Memuru kadın, erkek başvuru sonucu nereden öğrenilir?

Fiziki Koşullar

•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin memurluğu, üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup üniforma kullanımına ilişkin Türk Hava Yolları'nda yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.