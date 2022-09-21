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    • Memur
    • 21.09.2022 09:11
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    • 21.09.2022 09:11
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    THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Kabin Memuru kadın, erkek başvuru sonucu nereden öğrenilir?

    Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar sabah saatlerinden itibaren artmış durumda. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar; THY kabin memuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor. Peki, THY kabin memuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? THY Kabin Memuru kadın, erkek başvuru sonucu nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    THY kabin memuru başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başvuru yapan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili son durumu merak ediyor. Peki, THY Kabin memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Kabin Memuru kadın, erkek başvuru sonucu nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!

    THY KABİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    THY kabin memuru başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanma tarihi de henüz belli olmadı ancak başvurular gün itibariyle sona erdi.

    THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

    •01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

    •En az lise mezunu olmak

    •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

    •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

    •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

        Fiziki Koşullar

        •Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

        •Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

        •Kabin memurluğu, üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup üniforma kullanımına ilişkin Türk Hava Yolları'nda yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.
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        Haberler Memur THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Kabin Memuru kadın, erkek başvuru sonucu nereden öğrenilir?
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