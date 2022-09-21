THY kabin memuru başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başvuru yapan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili son durumu merak ediyor. Peki, THY Kabin memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Kabin Memuru kadın, erkek başvuru sonucu nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!
THY KABİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
THY kabin memuru başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanma tarihi de henüz belli olmadı ancak başvurular gün itibariyle sona erdi.
THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)