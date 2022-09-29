Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 29.09.2022 11:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2022 11:39
    ABONE OL

    Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kılıçarslan Belediyesi 7 sürekli işçi alım ilanı dikkat çekti.

    Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alımı yapacak

    Kılıçarslan Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sürekli işçilerin temizlik işçisi olarak görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kılıçarslan Belediye Başkanlığı sürekli işçi alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
    2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
    3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
    4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
    5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
    6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
    7. Başvuran adaylar Kılıçarslan Belediyesi nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
    8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 46 yaşından gün almamış olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    MİT’ten flaş operasyon!
    Haberler Memur Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alımı yapacak
        SON DAKİKA