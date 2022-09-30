Dört gözle bekleniyordu! Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı! Başvurular ne zaman, şartları neler?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Konuyla yakından ilgilenen birçok kişi başvuru zamanını ve şartlarını merak ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları neler? İşte merak edilenler...
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
A) Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. KPSS şartı olan unvan için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış
olmak.
• Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
B) Özel Şartlar
4/B Tashihçi alımı için özel şartlar
a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
b) Herhangi bir yabancı dilden en az B düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM
tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.),
c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
4/B Yazma Eser Uzmanı alımı için özel şartlar
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili
edebiyat bölümlerinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
4/B Yönetmen alımı için özel şartlar
a) Yükseköğrenim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon,
sinema ve gazetecilik bölümlerinin (Film Tasarımı ve Yönetimi, Radyo, Televizyon
ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Kurgu, Ses ve Görüntü
Yönetimi,Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Basın ve Yayın, Yeni Medya ve
İletişim) birinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar
bünyesinde en az 5 (beş) yıl yönetmen veya yapımcı olarak çalışmış olmak,
c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.