Dört gözle bekleniyordu! Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı! Başvurular ne zaman, şartları neler?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

A) Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları

taşımak,

2. KPSS şartı olan unvan için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış

olmak.

• Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

B) Özel Şartlar

4/B Tashihçi alımı için özel şartlar

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Herhangi bir yabancı dilden en az B düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM

tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.),

c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

4/B Yazma Eser Uzmanı alımı için özel şartlar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili

edebiyat bölümlerinden mezun olmak,

b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.