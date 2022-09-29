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    • Memur
    • 29.09.2022 11:39
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    • 29.09.2022 11:39
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    Gaziantep Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Gaziantep Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Gaziantep Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

    Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin destek personeli, büro personeli, diyetisyen ve diğer sağlık personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
    2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
    3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
    4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
    5. 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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