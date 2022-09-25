Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada, pek çok branşta sağlık personeli istihdam edeceklerinin müjdesini vermişti. Peki, 85 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları neler? İşte merak edilenler!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin Kadro açacağını duyuran Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.
Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."
Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.