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    • 25.09.2022 19:56
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    • 25.09.2022 19:56
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    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları neler?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda başvuru tarihleri ve şartları, atanmayı bekleyen adaylar tarafından takip ediliyor. Bakanlık bünyesine 85 bin personel alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada, pek çok branşta sağlık personeli istihdam edeceklerinin müjdesini vermişti. Peki, 85 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları neler? İşte merak edilenler!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin Kadro açacağını duyuran Koca'nın paylaşımı şöyle:

    "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.

    Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."

    Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.

        BEYAZ REFORM SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

        Yeni sistem çalışmasının içinde yer alan Doç. Dr. İhsan Ateş Hürriyet'e anlattı: "Ek ödeme arttı, hastanelerin üzerindeki yük kalktı. Herkes çalıştığının karşılığını alacak. Asistanlara pozitif ayrımcılık geldi. Asistanların teşvik ödemelerinde yüzde 50'ye kadar ek artış olacak. Rapor sistemi değişti. Sözleşmeli doktorlar daha iyi özlük haklarına sahip olacaklar. 85 bin sağlık çalışanı ve tıbbi sekreter alınacak."
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