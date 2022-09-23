2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası duyurusunun yayınlanmasıyla birlikte bir çok soru gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları başladı. 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca başvuruların alınmaya başlandığını duyurarak kura tarihini açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama KURASI ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA 2022 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin o paylaşım;
''2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilan metni ve takvimi dün yayımlandı. BAŞVURULAR 23-29 EYLÜL ARASINDA Bakanlığımızın Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak, KURA ÇEKİLİŞİ 18 EKİM'DE yapılacak.''
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.