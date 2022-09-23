2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası duyurusunun yayınlanmasıyla birlikte bir çok soru gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları başladı. 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca başvuruların alınmaya başlandığını duyurarak kura tarihini açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama KURASI ne zaman?