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    • Memur
    • 21.09.2022 17:41
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    • 21.09.2022 17:41
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    PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr PMYO mülakat SONUÇ EKRANI!

    PMYO mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Polis Akademisi Bakanlığı tarafından PMYO mülakat sonuçları hakkında duyuru gelip gelmediği merak edilip araştırılıyor. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

    PMYO mülakatlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. PMYO sonuçları 2022 açıklandı mı sorusu yoğun ilgi görürken, kimi adaylar ise PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapıyor. Peki Polis Akademisi Başkanlığı konuya ilişkin duyuru yayımladı mı? İşte merak edilenler!

    PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
    PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO mülakat sonuçları için bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.



    SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

    Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.
    Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.
    Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.



        YEDEK ADAY ÇAĞIRMA

        Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.
        Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur.


        25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silahaltında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.
        Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki Yüksekokul eğitim programı planlamasına dahil edilir.
        Eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren onbeş gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.
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        Haberler Memur PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr PMYO mülakat SONUÇ EKRANI!
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