PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr PMYO mülakat SONUÇ EKRANI!

PMYO mülakatlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. PMYO sonuçları 2022 açıklandı mı sorusu yoğun ilgi görürken, kimi adaylar ise PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapıyor. Peki Polis Akademisi Başkanlığı konuya ilişkin duyuru yayımladı mı? İşte merak edilenler!
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO mülakat sonuçları için bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.
Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.
Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.