Türk Standartları Enstitüsü 61 sözleşmeli personel alacak

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 61 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin mühendis, tekniker, memur gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

Adaylar Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar.)

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Tablonun 3 no.lu kısmındaki Mühendis kadrosu için Uluslararası Kaynak personeli belgelendirme programları dahilinde Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası sahibi olanlar (International Institute of Welding Kaynak Mühendisliği Diploma/Sertifika) ve son başvuru tarihi itibarıyla Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası almaya hak kazanmış olanlar tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

6) Mühendis kadrolarına yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS)'ndan en az C seviyesi puana (en az 70 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

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