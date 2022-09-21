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    • Memur
    • 21.09.2022 16:19
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    • 21.09.2022 16:19
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    Yozgat Bozok Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Yozgat Bozok Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

    Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
    1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru%20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
    2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,
    3- Tezli yüksek lisans diploma ve transkript belge fotokopileri
    4- ALES belgesi,
    5- Özgeçmiş,
    6- Başvuru yapılan ilanın, ilan özel şart kısmında belirtilen çalışma ve tecrübelere dair belgeler. (istenen ilanlar için)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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