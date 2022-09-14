Ankara Bilim Üniversitesi 18 akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alım ilanı için bilgiler

• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

• Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

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