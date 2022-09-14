Ücretli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı? MEBBİS e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuç ekranı! MEB son dakika duyurular!

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı ücretli öğretmenlik başvurularını temmuz ağustos aylarında e-Devlet sistemi üzerinden aldı. MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temmuz ve ağustos ayında başvuruları alınan ücretli öğretmenlik sonuçları için gözler MEB'e çevrildi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında net bir tarih vermedi. Sonuçlar açıklandığında öğretmenlere Bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.
Adaylar ayrıca sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.
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