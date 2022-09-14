Yıldız Teknik Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personel hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Yıldız Teknik Üniversitesi akademik personel alım ilanı için bilgiler

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin

100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

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