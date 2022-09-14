Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 14.09.2022 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2022 10:26
    ABONE OL

    Yıldız Teknik Üniversitesi 10 akademik personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi 10 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Yıldız Teknik Üniversitesi 10 akademik personel alacak

    Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personel hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yıldız Teknik Üniversitesi akademik personel alım ilanı için bilgiler
    1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
    2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
    3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
    4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
    5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin
    100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    MİT’ten Mahmur kampı operasyonu
    Haberler Memur Yıldız Teknik Üniversitesi 10 akademik personel alacak
        SON DAKİKA