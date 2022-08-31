Ücretleri öğretmenlik başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verip vermediği merak ediliyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar oldu? Ders saat ücreti hesaplama 2022!