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    • Memur
    • 31.08.2022 14:50
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    • 31.08.2022 14:50
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    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar oldu? Ders saat ücreti hesaplama 2022!

    Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen adaylar sonuçları beklemeye başladı. Konu ile ilgili son gelişmeler neler? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Ücretleri öğretmenlik başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verip vermediği merak ediliyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar oldu? Ders saat ücreti hesaplama 2022!

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.



    Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

        1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

        2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

        3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

        4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

        5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
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