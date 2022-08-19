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    • Memur
    • 19.08.2022 10:10
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    • 19.08.2022 10:10
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    Yozgat Bozok Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi 31 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Yozgat Bozok Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

    Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1- Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Yozgat Bozok Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
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