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    • Memur
    • 19.08.2022 10:14
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    • 19.08.2022 10:14
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    Tarsus Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Tarsus Üniversitesi 7 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Tarsus Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

    Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

    Profesör kadrosuna başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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