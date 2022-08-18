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    • Memur
    • 18.08.2022 11:01
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    • 18.08.2022 11:01
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    Dokuz Eylül Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Dokuz Eylül Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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