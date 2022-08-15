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    • Memur
    • 15.08.2022 15:43
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    • 15.08.2022 15:43
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    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    O üniversite 15 sözleşmeli personel alacak

    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin koruma ve güvenlik görevlisi, spor uzmanı, programcı gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
    2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
    3- 657 sayılı Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
    4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
    5- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
    hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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