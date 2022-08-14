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    • Memur
    • 14.08.2022 10:18
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    • 14.08.2022 10:18
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    Sabancı Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Sabancı Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Sabancı Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak

    Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler
    Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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