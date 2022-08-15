İŞKUR'da en çok açık iş bulunan 30 meslek! En az 100 bin alım! İŞKUR iş ilanına nasıl başvurulur?

İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
İŞKUR aracılığıyla Temmuz ayında 84 bin 180, Ocak-Temmuz döneminde ise 823 bin 187 işe yerleştirme gerçekleşti. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.
İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Temmuz ayında 154 bin 619, Ocak-Temmuz döneminde ise 1 milyon 329 bin oldu. En fazla açık iş sektörler itibarıyla 547 bin 88 ile imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.
BU MESLEKLERE DİKKAT!
İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 866 bini aşkın kişi işe yerleşti. İŞKUR'da açık iş sayısı bu haf yükselişe geçti. Halen İŞKUR'da 100 bini 677 açık iş bulunuyor. En çok 21 bin 373 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 530 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 184 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 111 kişiyle makineci (dikiş), bin 705 kişiyle ön muhasebeci takip ediyor. Özel sektör bin 666 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 477 garson, bin 417 konfeksiyon işçisi, bin 306 özel güvenlik görevlisi arıyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.