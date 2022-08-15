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    • Ekonomi
    • 15.08.2022 12:36
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    • 15.08.2022 12:47
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    İŞKUR'da en çok açık iş bulunan 30 meslek! En az 100 bin alım! İŞKUR iş ilanına nasıl başvurulur?

    Yılbaşından bu yana 866 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da açık iş sayısı arttı. Özel sektör 100 bini aşkın personel arıyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörü öne çıkıyor. Kamuda da yarın açıklanacak 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları beklenirken, Sağlık Bakanlığı da bin 356 sürekli işçi alımına hazırlanıyor. İşte en çok eleman alınan ve açık bulunan meslekler...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    İŞKUR’da en çok açık iş bulunan 30 meslek!

    İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

    İŞKUR aracılığıyla Temmuz ayında 84 bin 180, Ocak-Temmuz döneminde ise 823 bin 187 işe yerleştirme gerçekleşti. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.

    İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Temmuz ayında 154 bin 619, Ocak-Temmuz döneminde ise 1 milyon 329 bin oldu. En fazla açık iş sektörler itibarıyla 547 bin 88 ile imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.



    BU MESLEKLERE DİKKAT!
    İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 866 bini aşkın kişi işe yerleşti. İŞKUR'da açık iş sayısı bu haf yükselişe geçti. Halen İŞKUR'da 100 bini 677 açık iş bulunuyor. En çok 21 bin 373 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 530 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 184 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 111 kişiyle makineci (dikiş), bin 705 kişiyle ön muhasebeci takip ediyor. Özel sektör bin 666 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 477 garson, bin 417 konfeksiyon işçisi, bin 306 özel güvenlik görevlisi arıyor.



    NASIL BAŞVURULUYOR?
    İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.



        ÖĞRETMENLER DİKKAT!
        Özel sektörün yanı sıra kamuda da alımlar devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreş işliyor. Sözlü sınav sonuçları yarın açıklanacak. Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 1.356 İŞÇİ ALINACAK
        Bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında 'temizlik görevlisi' olarak istihdam edilmek üzere bin 356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde İŞKUR'un "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

        ÖZEL SEKTÖR EN ÇOK HANGİ ALANDA PERSONEL ARIYOR?

        En çok açık iş bulunan 30 meslek şöyle:

        Beden İşçisi (Genel): 21373

        Temizlik Görevlisi: 4530

        Satış Danışmanı / Uzmanı: 2184

            Makineci (Dikiş): 2111

            Ön Muhasebeci: 1705

            Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 1666

            Garson (Servis Elemanı): 1477

            Konfeksiyon İşçisi: 1417

            Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1306

            Ambar/Depo Görevlisi: 1191

            Şoför-Yük Taşıma: 1151

            Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 1122

            Elektrikçi (Genel): 942

            Forklift Operatörü: 899

            Paketleme İşçisi: 892

            Aşçı: 877

            Büro Memuru (Genel): 750

                Bulaşıkçı (Stevard): 748

                Kasiyer: 733

                Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 644

                Beden İşçisi (Temizlik): 625

                Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı): 613

                CNC Torna Tezgahı Operatörü: 593

                Kalite Kontrolcü: 592

                Reyon Görevlisi: 588

                Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 584

                Kamyon Şoförü: 548

                Depo Sevkiyat Sorumlusu: 516

                Sevkiyat Görevlisi: 498

                Perakende Satış Elemanı (Gıda): 497
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                Haberler Ekonomi İŞKUR'da en çok açık iş bulunan 30 meslek! En az 100 bin alım! İŞKUR iş ilanına nasıl başvurulur?
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