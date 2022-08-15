İŞKUR'da en çok açık iş bulunan 30 meslek! En az 100 bin alım! İŞKUR iş ilanına nasıl başvurulur?

İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

İŞKUR aracılığıyla Temmuz ayında 84 bin 180, Ocak-Temmuz döneminde ise 823 bin 187 işe yerleştirme gerçekleşti. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Temmuz ayında 154 bin 619, Ocak-Temmuz döneminde ise 1 milyon 329 bin oldu. En fazla açık iş sektörler itibarıyla 547 bin 88 ile imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.