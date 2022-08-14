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    • Memur
    • 14.08.2022 10:14
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    • 14.08.2022 10:14
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Bakanlık 130 sözleşmeli personel alacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1.1. GENEL ŞARTLAR
    1.1.1. Türk vatandaşı olmak,
    1.1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,
    1.1.3. Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
    1.1.4. Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
    1.1.5. Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyla diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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