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    • Memur
    • 14.08.2022 10:04
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    • 14.08.2022 10:04
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    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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