İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

İstenilen Belgeler:

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Adli Sicil Belgesi, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) (Devam ediyorsa öğrenci belgesi),

Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), ALES Sonuç Belgesi, (ALES Puan türü olarak 22.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınacaktır.)

Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.)

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