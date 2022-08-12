2022 DSİ bekçi alımı kura çekimi sonuç ekranı! DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

DSİ kura sonucu sorgulama ekranı için beklenen açıklama geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleşen Devlet Su İşleri sürekli işçi alımı başvuruları sonrası yapılan kura çekimi sonuçları erişime açıldı. Bekçi alımı DSİ kura sonucu isim listeleri ile asil ile yedek adayların belirlendiği kura sonucu tarimorman.gov.tr internet adresinden öğrenilecek. Peki, DSİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? DSİ kura sonuçları isim listesi nedir? İşte merak edilenler...
DSİ sürekli işçi alımı (bekçi) noter kurası sonuçları belli oldu. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, "4857 sayılı İş Kanunu hükümleri mesnet alınarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için elli (50) adet Sürekli İşçi (Bekçi) alımına ilişkin 09.08.2022 tarihinde noter huzurunda çekilen ve asil ile yedek adayların belirlendiği kura sonucu aşağıda yer almaktadır.
DSİ BEKÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Kura sonucu ismi çıkan adayların evrakları açıklanan tarihlerde teslim etmeleri gerekecek. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Sürekli İşçi (Bekçi) alımı için kura çekimi sonucunda asil olarak belirlenen adayların aşağıda yer alan atamaya esas evrakları 26 Ağustos 2022 tarihine kadar DSİ Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı veya en yakın Bölge veya Şube Müdürlüklerimize, Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formunun doldurularak dilekçe ekinde elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.