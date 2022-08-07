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    • Memur
    • 07.08.2022 11:20
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    • 07.08.2022 11:20
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    MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ astsubay kontenjanları ve Meslek Yüksek okulu taban puanları! Kaç kişi alınacak?

    Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarını açıkladı. Gözler bu kez kayıt sürecine çevrildi. Bu noktada MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Kaç kişi alınacak? 2022 MSÜ astsubay kontenjanları ve Meslek Yüksek okulu taban puanları belli oldu mu? soruları araştırılmaya başlandı. İşte sorgulanan soruların yanıtları..

    MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?

    MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ astsubay kontenjanları ve Meslek Yüksek okulu taban puanları belli oldu mu? Kaç kişi alınacak? soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır" denildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kayıtlar hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI KAYITLARLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    MSÜ kayıtları henüz başlamadı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) çağrı ve kayıt tarihlerini duyurdu.

    MSÜ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    ''Değerli Adaylarımız;

    1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

    a. Aday Çağrı İşlemleri 12-21 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 21 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

    b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 12-23 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 23 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

    2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde "Aday Ek Yerleştirme İşlemleri" kapsamında,

    a. Aday Çağrı İşlemleri 22-30 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 30 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar)

    b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 22 Eylül-04 Ekim 2022 (son kayıt tarihi 04 Ekim 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

    3. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

    4. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2022-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

    5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

    6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.

        7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylar, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;

        * Aynı gün içerisinde saat 17.00'a kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü telefon ile arayarak aynı gün içerisinde saat 17.00'a kadar olumlu beyanını bildirmeyen,

        * Yerleşmeye hak kazandığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".

        Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

        8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (12-21 Eylül 2022) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (21 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

        9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (22-30 Eylül 2022) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (30 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).

        10. Tüm Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarının YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları (Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için ilave Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı) katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.
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        Haberler Memur MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ astsubay kontenjanları ve Meslek Yüksek okulu taban puanları! Kaç kişi alınacak?
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