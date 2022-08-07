MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ astsubay kontenjanları ve Meslek Yüksek okulu taban puanları! Kaç kişi alınacak?

MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ astsubay kontenjanları ve Meslek Yüksek okulu taban puanları belli oldu mu? Kaç kişi alınacak? soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır" denildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kayıtlar hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin bilgiler...
MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI KAYITLARLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MSÜ kayıtları henüz başlamadı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) çağrı ve kayıt tarihlerini duyurdu.
MSÜ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
''Değerli Adaylarımız;
1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 12-21 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 21 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 12-23 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 23 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde "Aday Ek Yerleştirme İşlemleri" kapsamında,
a. Aday Çağrı İşlemleri 22-30 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 30 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar)
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 22 Eylül-04 Ekim 2022 (son kayıt tarihi 04 Ekim 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
3. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
4. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2022-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.