Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlisinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler

1. 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

3. YDS veya muadili sınavlardan en az 85 puan almış olmak.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

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