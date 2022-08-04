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    • Memur
    • 04.08.2022 12:44
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    • 04.08.2022 12:44
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    Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlisinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
    2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.
    3. YDS veya muadili sınavlardan en az 85 puan almış olmak.
    4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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