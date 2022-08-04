TPAO Batman’da 49 işçi alımı yapacak

TPAO tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin KPSS'den en az 60 puan alması gerektiği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TPAO işçi alım ilanı için bilgiler

*Alınacak personel Üretim Operatör Yardımcısı olarak çalıştırılacaktır.



*Üniversitelerin Motor, Makine, Mekatronik, Petrol Sondajı ve Üretimi, Proses/Rafineri Teknolojisi, Kimya/Kimya Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Otomasyon, Metal İşleri, Elektrik-Elektronik, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi Ön Lisans (MYO) programından mezun olma şartı aranmaktadır.



*Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olma şartı aranmaktadır.

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