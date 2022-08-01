Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, neden açıklanmadı? İL DIŞI İlişik kesme işlemleri...

İl dışı öğretmen atama sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı saati heyecanla beklerken arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları sorgulama işlemine dair bilgiler...
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 25 Temmuz – 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.