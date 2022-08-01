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    • Memur
    • 01.08.2022 12:55
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    • 01.08.2022 12:55
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    Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Samsun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    - Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.
    - Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
    - Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
    - Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
    - Doçent unvanını almış adaylar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz.
    - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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