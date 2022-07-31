Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 31.07.2022 20:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.07.2022 20:13
    ABONE OL

    PTT personel alımına başladı mı? 2022 PTT personel alımı kadroları ve kontenjanları açıklandı mı? En az 5.500 TL maaşla başvuru ekranı!

    PTT personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak soruları sıklıkla araştırılır oldu. Ağustos ayına girerken PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi başvurular hakkında detayları öğrenmek için harekete geçti. Peki PTT personel alımına başladı mı? 2022 PTT personel alımı kadroları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte En az 5.500 TL maaşla başvuru şartları ve ekranı!

    PTT personel alımına başladı mı?

    PTT personel alımına başladı mı? 2022 PTT personel alımı kadroları ve kontenjanları açıklandı mı? PTT maaşları ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde yer alıyor. PTT'nin bu yıl binlerce kişilik alım duyurusu yapması bekleniyor. Son yıllarda alım yapmayan kurumun 2022 yılında büyük bir alım yapması bekleniyor.

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    PTT personel alımına ilişkin kurumdan henüz bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

    PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

    PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

    Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

    Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

        PTT BAŞVURU FORMU 2022

        PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yine ponzi yine binlerce mağdur! Turgo Shared çöktü
        Haberler Memur PTT personel alımına başladı mı? 2022 PTT personel alımı kadroları ve kontenjanları açıklandı mı? En az 5.500 TL maaşla başvuru ekranı!
            SON DAKİKA