PTT personel alımına başladı mı? 2022 PTT personel alımı kadroları ve kontenjanları açıklandı mı? En az 5.500 TL maaşla başvuru ekranı!

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

PTT personel alımına ilişkin kurumdan henüz bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;