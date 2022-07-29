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    • Memur
    • 29.07.2022 15:09
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    • 29.07.2022 15:10
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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklandı mı? 29 Temmuz 2022 saat kaçta açıklanacak? MEB e-Devlet sözlü sınav merkezinin ilanı

    Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-Devlet aracılığı ile de öğrenilebiliyor. Peki 29 Temmuz 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB e-Devlet sözlü sınav merkezinin ilanı ve sorgulama ekranı...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BUGÜN AÇIKLANDI MI?

    Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınmıştı. MEB'in yayımladığı takvimle birlikte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 29 Temmuz 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB e-Devlet sözlü sınav merkezinin ilanı...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BUGÜN AÇIKLANDI MI?

    20 bin öğretmen ataması mülakat yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde Cuma günü yani bugün açıklanacak.

    👉SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyenlerin sözlü sınavları 1 ile 13 Ağustos günleri arasında yapılacak.

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

        Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

        👉ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin açıklaması şu şekilde;

        "Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın."

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        Haberler Memur Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklandı mı? 29 Temmuz 2022 saat kaçta açıklanacak? MEB e-Devlet sözlü sınav merkezinin ilanı
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