Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklandı mı? 29 Temmuz 2022 saat kaçta açıklanacak? MEB e-Devlet sözlü sınav merkezinin ilanı

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınmıştı. MEB'in yayımladığı takvimle birlikte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 29 Temmuz 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB e-Devlet sözlü sınav merkezinin ilanı...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BUGÜN AÇIKLANDI MI?
20 bin öğretmen ataması mülakat yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde Cuma günü yani bugün açıklanacak.
👉SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyenlerin sözlü sınavları 1 ile 13 Ağustos günleri arasında yapılacak.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.