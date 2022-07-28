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    • Memur
    • 28.07.2022 14:52
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    • 28.07.2022 14:52
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    Kadir Has Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak | Memur alım ilanları

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kadir Has Üniversitesi Öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Kadir Has Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

    Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 6 öğretim görevlisi alınacaktır" denildi.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    Aranan Koşullar:
    1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
    2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak,
    3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,
    4. Türkiye'deki üniversitelerin İngilizce Hazırlık Programlarında en az 3 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak.

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