Uzman öğretmen sınavı ne zaman? MEB 2022 Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

MEB, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programı ardından yazılı sınavları düzenleniyor.. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak. Peki, Uzman öğretmen sınavı ne zaman? 2022 Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak?