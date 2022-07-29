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    • Haberler
    • 29.07.2022 15:46
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    • 29.07.2022 15:46
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    Uzman öğretmen sınavı ne zaman? MEB 2022 Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

    Uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programı hakkında aramalar hız kazandı. 18 Temmuz'da başlayan program kapsamında adaylar, başvurularını 01-10 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdi. Gözler sınav tarihlerine çevrildi. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavları ne zaman? Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Uzman öğretmen sınavı ne zaman? MEB 2022 Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

    MEB, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programı ardından yazılı sınavları düzenleniyor.. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak. Peki, Uzman öğretmen sınavı ne zaman? 2022 Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

    UZMAN ÖĞRETMEN - BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

    Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

    UZMAN ÖĞRETMEN - BAŞÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

    Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

    SERTİFİKALAR HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

    Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

        YAZILI SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

        Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

        a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

        b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

        c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

        ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

        d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

        a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

        b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

        c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

        ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

        d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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        Haberler Haberler Uzman öğretmen sınavı ne zaman? MEB 2022 Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak?
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