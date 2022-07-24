Polislik taban-tavan puanları açıklandı mı? 2022 PMYO sıralaması ve kontenjanları! YKS TYT PMYO polislik için kaç puan gerekir?

Polislik taban-tavan puanları açıklandı mı? 2022 PMYO sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı? YKS TYT PMYO polislik için kaç puan gerekir? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olmak isteyenler gözlerini PMYO alımlarına çevirdi. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) alımları başlıyor. Adaylar 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden PMYO başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte tüm detaylar....
YILLARA GÖRE POLİSLİK TABAN PUANLARI
2019: 250
2018: 260
2017: 260
2016: 270
2015: 270
PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PMYO 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.
2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alımında Başvurular için ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden en az 250,000 (iki yüz elli) puan alınmış olması gerekiyordu.
2022 PMYO polis alımı ilanının, YKS tercihleri ile yakın tarihler içerisinde yayınlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite tercihleri 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda PMYO taban puanları ve kontenjanlarının temmuz ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.
Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.