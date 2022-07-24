Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 24.07.2022 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2022 17:06
    ABONE OL

    Polislik taban-tavan puanları açıklandı mı? 2022 PMYO sıralaması ve kontenjanları! YKS TYT PMYO polislik için kaç puan gerekir?

    Polislik taban-tavan puanları, sıralaması ve kontenjanları adayların gündeminde yer alıyor. Polislik başvurusunda bulunmak isteyenler YKS TYT puanı ile PMYO alımlarına başvuru yapabilirler. EGM tarafından geçtiğimiz günlerde duyuru geldi ve PMYO alımları başladı. Buna göre bu yıl iki bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere toplamda 2500 kişi alınacak. Peki Polislik taban-tavan puanları açıklandı mı? YKS TYT PMYO polislik için kaç puan gerekir? PMYO polislik başvuru şartları neler?

    Polislik taban-tavan puanları açıklandı mı?

    Polislik taban-tavan puanları açıklandı mı? 2022 PMYO sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı? YKS TYT PMYO polislik için kaç puan gerekir? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olmak isteyenler gözlerini PMYO alımlarına çevirdi. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) alımları başlıyor. Adaylar 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden PMYO başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte tüm detaylar....

    YILLARA GÖRE POLİSLİK TABAN PUANLARI

    2019: 250

    2018: 260

    2017: 260

    2016: 270

    2015: 270

    PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    PMYO 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

    2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alımında Başvurular için ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden en az 250,000 (iki yüz elli) puan alınmış olması gerekiyordu.

    2022 PMYO polis alımı ilanının, YKS tercihleri ile yakın tarihler içerisinde yayınlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite tercihleri 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda PMYO taban puanları ve kontenjanlarının temmuz ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

    Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

        PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için 500'ü kadın, 2 bini erkek olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

        Adaylar, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde "https://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifrelerini girerek başvuru yapabilecek.

        PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

        Eğitim sonunda başarılı adaylar, polis memuru olarak atanacak. Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

        "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT) puan türünden en az 250.000 ham taban puan ve üzeri puan almak, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı TYT puan türünden en az 200.000 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla (1 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’dan Lozan mesajında dikkat çeken sözler
        Haberler Memur Polislik taban-tavan puanları açıklandı mı? 2022 PMYO sıralaması ve kontenjanları! YKS TYT PMYO polislik için kaç puan gerekir?
            SON DAKİKA