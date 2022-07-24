MEB il dışı atama puanları İL İL LİSTESİ! İl dışı tayin başvuru ekranı! Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 TAKVİMİ!

Öğretmen il dışı tayin (atama) başvuru tarihleri açıklandı. Geçtiğimiz günlerde il içi atama sonuçları duyuruldu. Gözler bir süredir il dışı atamalarındaydı. Ve başlıyor... İşte Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 TAKVİMİ ve başvuru detayları!
MEB İL DIŞI ATAMA NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır