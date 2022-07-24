Öğretmen, memura 14-15 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? Öğretmen maaş farkı ne kadar oldu? 2022 Temmuz maaş farkı yatan iller!

Öğretmene 14-15 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz maaş farkı yatan iller hangileiri? Öğretmen maaş farkı ne kadar? sorularının yanıtları Temmuz ayının son günlerini yaşarken yoğun ilgi görüyor. Bu yıl Temmuz ayında maaşlara yansıtılan enflasyon farkı ile birlikte memurlar maaşlarını geçtiğimiz günlerde almıştı. Gözler bu kez yüzde 42 zamla birlikte ortaya çıkan 14-15 günlük maaş farklarında. Peki Öğretmen maaş farkı bugün yatar mı?