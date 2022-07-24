Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin biolog, laborant, destek personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.

4-Tecrübe istenen pozisyonlar için adaydan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış veya barkotlu hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.

5- 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak,

6- Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla htps://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkotlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

7- Yetki belgesi/sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.

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