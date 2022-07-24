Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlisinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru biriminden alınabilir.),

2. Lisans ve Lisansüstü diploma fotokopileri,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

5. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

7. İş tecrübesi belgesi.

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