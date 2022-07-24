Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerden oluşan 7 takım dijital (6 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

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