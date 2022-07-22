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    • Memur
    • 22.07.2022 08:09
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    • 22.07.2022 08:09
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    İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir? E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır?

    E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır? İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar... İŞKUR profil statüsünün aktive edilebilmesi için öncelikle oluşturulmuş olan İŞKUR profiline girilmesi gereklidir. Buraya girilmesinden sonra, "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsü seçilerek aktif edilme işlemi gerçekleştirilir. İŞKUR profil statüsünün aktif edilmesinden sonra iş arama durumu aktifleşir. Bu sayede iş arayan kişiler iş ilanlarına erişebilirler.

    takvim.com.tr
    E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır?

    E-Devlet İŞKUR Profil Oluşturma Nasıl Yapılır?

    E-devlet üzerinden İŞKUR profilinin oluşturulabilmesi için, e-devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. Sisteme kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasından sonra arama kısmına "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)" yazılarak aratılması gereklidir. Arama sonuçlarından sonra çıkan ilk sonuca tıklanarak kolaylıkla e-devlet hesabı üzerinden profil oluşturma işlemi tamamlanır.

    İŞKUR Profil Statüsü Aktif Olmayanlar İş Başvurusunda Neden Bulunamazlar?

    İŞKUR'da profillerini aktifleştirmemiş olan kişiler, iş sahibi olarak kabul edilirler. Bu nedenle de profilleri pasif halde olduğu süre boyunca herhangi bir şekilde iş arayamazlar. Eğer kişilerin bir işi yoksa ve iş bulmak istiyorlarsa, İŞKUR profillerini aktif hale getirerek kolay ve hızlı bir şekilde iş aramaya başlayabilirler.

    İŞKUR İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

    İŞKUR üzerinden hesap açabilmek için gerekli olan evraklar, şöyle sıralanmıştır:

    · 3 adet vesikalık fotoğraf
    · İkametgah belgesi
    · Kimlik fotokopisi
    · Sağlık raporu
    · Adli sicil raporu
    · Aile durum belgesi
    · IBAN numarası

    Bu belgeler, yalnızca İŞKUR'un şubeleri üzerinden başvuru yapacak olan kişilerden talep edilir. İnternet üzerinden online olarak kayıt yapmak isteyen kişiler, internet üzerinden kendilerinden istenen bilgileri beyan ederek kolay ve hızlı bir şekilde kayıtlarını oluşturabilirler.

        İŞKUR Kaydı Belgesi Nasıl Alınır?

        İŞKUR kaydının yapılmasından sonra talep edilen İŞKUR kayıt belgesi, e-devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde alınabilir. E-devlet sistemine giriş yapılmasından sonra, eğer İŞKUR kaydı resmi olarak gerçekleştirilebilmişse, arama kısmına "İŞKUR kayıt belgesi" yazılarak bu belgeye erişim sağlanabilir. E-devlet üzerine tanımlanmış olan belgenin çıktısı da kolay bir şekilde alınabilir.
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