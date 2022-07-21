İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacağı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmelerle kaymakamlık sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Başvuru ücreti...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı başvuruları, 02-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecekler.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adaylar 02-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 310,00 TL sınav ücreti yatıracaklar.
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
2022 Kaymakamlık sınavı, 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da (062 Ankara-Çankaya/067 Ankara-Yenimahalle) yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.