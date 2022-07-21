Lise mezunu polis alımı 2022 var mı? pa.edu.tr PMYO polis alımı başvuruları başladı mı? PMYO 2.500 Polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

Polis alımı ile ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Polis Akademisinden gelmiş olan duyuru ile adaylar için sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan ediliyor. Peki, Lise mezunu polis alımı 2022 var mı? PMYO polis alımı başvuruları başladı mı? PMYO 2.500 Polis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
POLİS ALIMI SON DAKİKA DUYURUSU
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.