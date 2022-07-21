Hacettepe Üniversitesi 151 öğretim üyesi alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 151 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Restoratif Diş Tedavisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

3. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak.

4. Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak ve Koruyucu Diş Hekimliği alanında çalışma yapmış olmak.

5. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

6. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

7. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

8. Sağlık Bilimleri Analitik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.

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