Çukurova Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personelin hemşire, biyolog, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Çukurova Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

* On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

* Nüfus kayıt örneği (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

* Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

* 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr'den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )

* Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

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