Sabancı Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacak

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

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