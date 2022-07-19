Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Başvuruda İstenen Belgeler:

Başvuru dilekçesi (indirmek için lütfen tıklayın)

Özgeçmiş

2 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK Doçentlik Dil Koşulunu sağlamak.)

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın