MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? MEBBİS Temmuz 2022 il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler neler?

İl içi ilişik kesme işlemleri ne zaman yapılacak? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 19 Temmuz'da yani bugün il içi atama başvuru sonuçları açıklanacak. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek. Peki, MEBBİS Temmuz 2022 il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler neler? İşte tüm merak edilenler!
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi Tayin Sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.
Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.
ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.