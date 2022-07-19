İl içi atama sonuçları açıklayan iller: 20 Temmuz Öğretmen il içi atama sonuç ekranı 2022! personel.meb.gov.tr: MEB il içi tayin sonuçları isim listesi!

İl içi atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınan öğretmen il içi atama başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2022 yılı il içi tayin sonucu isim listeleri MEB ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, 19 Temmuz Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları isim listesine nereden bakılır? İşte İl içi atama sonuçları açıklayan iller...
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öğretmen il içi atama sonuçları için geri sayım devam ediyor. Daha önce 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınan öğretmen il içi atama başvurularının değerlendirme sürecinde sona gelindi. MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 19 Temmuz'da yani salı günü ilan edilecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğretmenler atama sonuçlarını illerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlayacağı listeler üzerinden sorgulayabilecekler.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi Tayin Sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.
Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.